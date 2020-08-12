Thiago Alcantara'nın Barcelona'daki En İyi Golleri La Masia akademisinde yetişen ve yedi yıl boyunca Katalan kulübünün bir parçası olan, Thiago Barça için 100 maçta 11 gol attı. Barselona'da geçirdiği süre boyunca Thiago Alcantara'dan attığı en iyi golleri derledik.

La Masia akademisinde yetişen ve yedi yıl boyunca Katalan kulübünün bir parçası olan, Thiago Barça için 100 maçta 11 gol attı. Barselona'da geçirdiği süre boyunca Thiago Alcantara'dan attığı en iyi golleri derledik. Kaynak: Dugout