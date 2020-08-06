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Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler

Milan'ın Fransız sol beki Theo Hernandez ile dövme modelliği yapan Zoe Cristofoli, aralarındaki aşk iddialarını yaptıkları paylaşımlarla resmiyete döktüler. İkilinin paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni almayı başardı.

06.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:09

Milan forması giyen Theo Hernandez'in dövme modelliği yapan Zoe Cristofoli ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ve Fransız yıldızın güzel modelin fotoğraflarına yaptığı yorumlar, ikilinin ilişkisini ortaya çıkarmıştı.

Genç çift, artık aşklarını gizlememeye karar verdi ve birlikte ilk paylaşımlarını yaptılar.

Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler

Theo Hernandez, Cristofoli ile olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaşırken, Cristofoli, genç futbolcu ile öpüştüğü videosunu paylaştı ve "Senin deliliğin, benim dünyamın içinde. Sen her şeyde benim bir numaramsın" mesajını yazdı.

Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler

SEVGİLİSİ, MILANO'DAKİ OLMAZSA OLMAZI

Real Madrid'den geçtiğimiz yıl 20 milyon euro bonservis bedeliyle kırmızı-siyahlı ekibin yolunu tutan 22 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, sevgilisinin Milano'da geçirdiği günlerin olmazsa olmazlarından biri haline geldiğini ifade etmişti.

Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler

MAÇLARIN SEYİRCİLİ OYNANMASINI İPLE ÇEKİYOR

Instagram üzerinden vücudundaki dövmeleri sergilemesiyle meşhur olan ve dövme modelliği yapan Cristofoli'nin, sosyal medya platformunda yüz binlerce takipçisi bulunuyor. İtalyan modelin vücudunun hemen her bölgesinde dövmeler var. Bacaklarından boynuna kadar dövme bulunan Zoe Cristofoli'nin, Serie A'da maçların seyircili bir şekilde oynanacağı günleri iple çektiği belirtilmişti.

Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler

San Siro Stadı'na giderek sevgilisinin maçını tribünden izlemeyi ve kendisini desteklemeyi çok istediği vurgulanan modelin, ilk fırsatta bunu yapmak için sabırsızlandığı kaydedilmişti.

Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:09:22. #1.15#
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