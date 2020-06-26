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TGSD Başkanı Hadi Karasu EURATEX Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu'nun (EURATEX) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

TGSD Başkanı Hadi Karasu EURATEX Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
26.06.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:52

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu'nun (EURATEX) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Avrupa Birliği'nin tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik kararlarında EURATEX'i referans aldığının altını çizen Karasu şunları söyledi:  

"AB'nin tekstil ve hazır giyim sektörlerine ilişkin mevzuatı yüzde 90 – 95 oranında EURATEX'in önerileri doğrultusunda şekilleniyor. "Tekstil ve hazır giyimle ilgili politikaların oluşturulmasında rol alan, karar vericilere yol gösteren EURATEX yönetiminde üstlendiğim görevi ülkemiz ve sektörümüz adına çok önemsiyorum. "Bu göreve Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim sektörlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ortak adayı olarak seçilmiş olmaktan ayrıca gurur duyuyorum. "EURATEX bünyesinde Avrupa'da 160 bin Türkiye'de 35 bin olmak üzere çoğu KOBİ statüsünde 200 bine yakın işletme var. "Bu işletmelerde 1 milyonu Türkiye'de olmak üzere yaklaşık 2.5 milyon kişi istihdam ediliyor. "Tüm dünyayı tehdit eden salgının ardından oluşan 'yeni normal'de tedarik zinciri yeniden şekilleniyor. "Bu noktada 'local for local' üretim yapısının, dolayısıyla Türkiye'nin önemi daha da artıyor.  "'Yeni normal' oluşurken sektörün stratejilerinin belirlenmesinde ve politika yapıcılara iletilmesinde EURATEX'e önemli görevler düşecek."

Hadi Karasu, 'serbest ama adil ticaret' politikasının devamlılığı ve menşei kurallarının da bu dönemde EURATEX'in en önemli gündem başlıklarından biri olması gerektiğini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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