Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nın kampını ziyaret etti
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Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nın kampını ziyaret etti

12.01.2021 09:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:22
Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nın kampını ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İstanbul'da kamp yapan Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İstanbul'da kamp yapan Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova ve Azerbaycan'la üçlü kamp yapan milliler, 19-21 Mart'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanıyor.

Kampta sporcularla ilgilenen ve teknik heyetle toplantı yapan Musa Aydın, yaptığı açıklamada, "Bir senedir Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça zorlanıyoruz. Daha önce hiç yaşanmamış bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Sporcularımızı hem fizik, taktik hem de psikolojik olarak hazırlamak çok zordu. Her şeye rağmen bu süreci en başarılı geçiren federasyonlardan biri olduk. Kadın Güreş Milli Takımımızın kampında ki hava beni mutlu etti. Hazırlıklar son derece güzel gidiyor. İnşallah Macaristan'da düzenlenecek olan olimpiyat elemelerinde istediğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.

Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nın kampını ziyaret etti
Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nın kampını ziyaret etti
Musa Aydın, Kadın Milli Güreş Takımı'nın kampını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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