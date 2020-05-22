TFL Altekma transfere başladı Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, transferde düğmeye bastı.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, transferde düğmeye bastı. İzmir temsilcisi Brezilyalı smaçör Hugo Hamacher Silva ve libero Mehmet Özbek ile anlaştı. Geçen sezon Brezilya ekibi Sada Cruziero Volei'de forma giyen 1.94 boyunda ve 29 yaşındaki Hugo Hamacher Silva, kariyerinde Brezilya Kupası ve Güney Amerika kulüp şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giyen 36 yaşındaki Mehmet ise son olarak Maliye İhtisas kulübünde görev aldı.

Kaynak: DHA