TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop görevinden istifa etti

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TFF'de istifa depremi yaşanıyor. İddialara göre; TFF'nin Arda Turan, Oğulcan Cağlayan ve diğer kararları sonrası Hamit Altıntop istifasını sundu. TFF binasındaki yetkililerle vedalaşan Altıntop odasını da boşalttığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dönemde aldığı kararlar sonrası Hamit Altıntop'tan istifa hamlesi geldi. TFF'nin Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve diğer kararları sonrası Hamit Altıntop TFF Başkanı Nihat Özdemir ve istifasını sundu.

ARDA VE OĞULCAN KARARI İSTİFA GETİRDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; TFF Yönetim Kurulu üyesi olan Hamit Altıntop özellikle Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a verilen cezalar sonrası böyle bir karar aldı. Hamit Altıntop ayrıca son dönemde TFF'nin verdiği kararları futbolun ruhuna aykırı kararlar olduğunu düşündüğünü çevresine de iletti.

Hamit Altıntop "Bu iş bana göre değilmiş, Artık tüm zamanımı aileme harcayacağım ve golf oynayacağım" dediği iddia edildi.