TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki kriz resmen sona erdi. Federasyon ile yayıncı kuruluş arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk arasında imzalar atıldı.

Federasyonun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Ankara'da bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasındaki toplantı sonunda, TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma imzalandı. TFF olarak Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly'ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

YAYINCI KURULUŞA İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir daha önce yaptığı açıklamada yayıncı kuruluş beIN Sports ile aylardır süren görüşmelere rağmen henüz bir bir anlaşma olmadığını söylerken "Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4'üncü yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda yayıncı kuruluş üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız. Yayıncı kuruluşun TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz ve istediğimiz, yayıncı kuruluşun aramızdaki bütün maddelerine uyması" ifadelerini kullanmıştı.