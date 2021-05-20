SPOR TFF temsilcisi müsaade etmedi, maç 15 dakika geç başladı

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off yarı finalinde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanan karşılaşma, stadyumda belirlenen kişi sayısından fazla kişi olduğu gerekçesiyle 15 dakika geç başladı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off yarı finalinde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanan karşılaşma, stadyumda belirlenen kişi sayısından fazla kişi olduğu gerekçesiyle 15 dakika geç başladı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off yarı finalinde Kocaelispor, Hekimoğlu Trabzon'u ağırladı. Misafir takım Hekimoğlu Trabzon'un sahaya çıkmasından kısa bir süre sonra tribünleri kontrol eden Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi, protokol tribününde müsaade edilen kişi sayısının aşıldığına kanaat getirdi. Bunun üzerine sahaya çıkan Hekimoğlu Trabzon oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Protokol tribününde bulunan bazı kişilerin dışarı çıkarılmasının ardından saat 20.00'de başlaması gereken karşılaşmanın santra vuruşu 20.15'te yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı