TFF Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı - Haberler

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TFF Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı

AA, Ercan Doğan - Spor
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TFF Tahkim Kurulu, Günay Güvenç'in bir maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep Fk'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta rakip takım mensubuna yönelik tehdidi nedeniyle Günay Güvenç'e verilen bir maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Günay Güvenç'e verilen bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Gaziantep FK görevlisi Ayhan Kaya'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını da onama kararı verdi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Gaziantep FK, Günay Güvenç, Spor, Haberler

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