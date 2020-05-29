TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2 Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Süper Lig'de oynayacak yabancı futbolcularla ilgili devrim gibi bir değişikliğe gidiyor. Yabancı sınırını önce 14'ten 12'ye düşürmeyi planlayan TFF, nihai hedef olarak da 6+2'yi belirledi. TFF ayrıca, yabancı transferi için üst yaş sınırı belirleyecek ve bu yaş 32 olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sayısını kademeli olarak azaltmayı planlıyor.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın haberine göre, perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'in yeniden başlamasını resmileştiren TFF yönetim kurulu, aynı zamanda yabancı sayısını da görüştü.

ÖNCE 14'TEN 12'YE DÜŞECEK, NİHAİ HEDEF 6+2

Buna göre yabancı oyuncu sayısı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturulurken, öncelikli olarak yabancı sayısının 14'ten 12'ye düşürülmesi gündeme geldi. 8+2+2 şeklinde oluşturulacak düzenle, 2020-21 veya daha sonraki sezondan itibaren bu sınırlamanın uygulamaya konulması planlar arasında. Nihai hedef olarak ise yabancı sayısının 6+2 olarak 8'e düşürülmesi hedefleniyor.

32 YAŞ SINIRI SÜRPRİZİ

Habere göre, Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin yabancı transferi konusunda bir üst yaş sınırı koyması da ihtimaller arasında. Bu yaş sınırının 32 olması bekleniyor.

Konu ile ilgili çalışmalarını sürdüren TFF, kararlarını netleştirdikten sonra kamuoyuna açıklayacak.