TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda maçlarda kaç taraftar olacağı da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınacağını açıklamasının ardından stadyumlarda kaç kişi bulunacağı merak konusu oldu.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'de locaların toplam kapasite, 1907 locası da dahil 1997 kişi.

998 VEYA 999 KİŞİ SAYISI

Federasyonun yüzde 50 kapasite kararı sonrası statta maç izleyebilecek kişi sayısı 998 veya 999 olarak belirlendi.

17 EKİM'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı duyurulmuştu.

YÜZDE 50'YE İZİN VERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurullarla yapılan görüşmeler sonrasında, lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alımına başlanacağını açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir. Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.