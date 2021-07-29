TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
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TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek

TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, ülkemizde çıkan orman yangınlarından sonra bir sosyal sorumluluk projesi hareketi başlattı. Bu sezon görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin projenin başlatıldığı belirtildi.

Spor kamuoyu, ülkemizde çıkan orman yangınlarından sonra tek yürek oldu. Türkiye Futbol Federasyonu da bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bir kesim sosyal medyada projenin kartlar üzerinden fidan dikilmesine tepki gösterse deduyarlı bir adım atılmasından dolayı alkışlayanlar da oldu. Spor kulüpleri çıkan yangınlardan sonra paylaştıkları mesajlarda aynı duyguyu vurguladı.

TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek

"KIRMIZI KARTA 5 FİDAN"

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir" bilgilendirmesi yapıldı.

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Ömer Özarslan
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TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek - Haberler Spor
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