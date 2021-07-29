TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, ülkemizde çıkan orman yangınlarından sonra bir sosyal sorumluluk projesi hareketi başlattı. Bu sezon görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin projenin başlatıldığı belirtildi.