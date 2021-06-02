TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek

Süper Lig 2023-2024 sezonundan itibaren yeniden 18 takımla oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20 takım, 2022-2023 sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde mücadele edecek takım sayısını değiştirdi. Buna göre, Süper Lig'de yer alan takım sayısı kademeli olarak düşürülecek ve 2023-2024 sezonunda 18 takımla nihai haline ulaşacak.

TAKIM SAYISI KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantıda profesyonel ligler için alınan kararlar şöyle: