TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek
Süper Lig 2023-2024 sezonundan itibaren yeniden 18 takımla oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig 2021-2022 sezonunda 20 takım, 2022-2023 sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerde mücadele edecek takım sayısını değiştirdi. Buna göre, Süper Lig'de yer alan takım sayısı kademeli olarak düşürülecek ve 2023-2024 sezonunda 18 takımla nihai haline ulaşacak.
TAKIM SAYISI KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK
TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantıda profesyonel ligler için alınan kararlar şöyle:
- Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.
- TFF 1. Lig 2021 - 2022, 2022 - 2023 ve 2023 - 2024 sezonlarında 19 takım, 2024 - 2025 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.
- TFF 2. Lig 2021 - 2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takım ve 2023 - 2024 sezonundan itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takım ile oynanacaktır.
- TFF 3. Lig ise 2021 - 2022 Sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takım, 2022 - 2023 sezonundan itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takım ile oynanacaktır.