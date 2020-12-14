Türkiye Futbol Federasyonu, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü
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Türkiye Futbol Federasyonu, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü

14.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:51

Türkiye Futbol Federasyonu, semptomsuz kişilerin 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebileceğini açıkladı. 10. günkü testi pozitif olursa oyuncu peş peşe 2 negatif sonuç halinde sahaya dönebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında karantina süresinin 14'ten 10 güne düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Kovid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine karar verildiği belirtildi.

10. GÜN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKARSA ÜST ÜSTE 2 NEGATİF SONUÇ ALINMASI GEREKECEK

Açıklamada, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması durumunda sahaya dönülebilmesine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosu'nun kabulüne ve uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kulüpler Birliği Vakfı, 4 Aralık'ta tüm kulüplerin görüş birliğiyle karantina süresinin kısaltılması konusunda TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF de kulüplerin karantina süresinin 14'ten 10 güne indirilmesi yönündeki beklentisini Bilim Kuruluna iletmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, karantina süresini 14'ten 10 güne düşürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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