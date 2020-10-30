TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi
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TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi

30.10.2020 16:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:35

Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçı, bölgede yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. TFF 1. Lig'deki Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları da ileri bir tarihe yapılacak.

İzmir'in Seferihisar ilçesi yakınlarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem, Türk futbolunu da derinden etkiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1'i Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

31 EKİM'DE OYNANMASI PLANLANIYORDU

TFF'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi. Süper Lig'de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak" ifadelerine yer verildi.

TFF, İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maçı ileri bir tarihe erteledi
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