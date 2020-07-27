TFF ile Digitürk anlaştı, kulüplerin 345 milyon lirası kurtuldu! Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Şimdi sizlere, "Covid-19 döneminde zarar ettim" diyerek kulüplerin 345 milyon TL alacağını ödemek istemeyen Digitürk ile TFF arasındaki pazarlığın perde arkasını anlatalım...

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK - Şimdi sizlere, "Covid-19 döneminde zarar ettim" diyerek kulüplerin 345 milyon TL alacağını ödemek istemeyen Digitürk ile TFF arasındaki pazarlığın perde arkasını anlatalım... Digitürk, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen maçlardan dolayı 380 milyon TL zarar ettiğini ve bu sezon kulüplerin alacağı olan 345 milyon TL'yi ödeyemeyeceğini TFF'ye bildirdi. Kriz tam da bu noktada patladı. Kulüpler transfer yapacak, borçlarını ödeyecek bir döneme girmişler ve üstelik de Finansal Fair Play için UEFA ile karşı karşıya gelmişlerdi. Bu paraya ihtiyaçları vardı ama Digitürk "Hayır" diyordu. TFF ile pazarlıklar başladı... Digitürk'ün 2 isteği vardı:

1- 380 milyon TL Covid-19 zararım var, kulüplerin bu sezondan kalan alacağını ödeyemem.

2- 2020-21 ve 2021-2022 sezonları için de indirim istiyorum. · Bu, tam anlamıyla kulüplerin çöküşü demekti. Ne transfer yapabilecekler ne de ödemelerini gerçekleştirebileceklerdi. TFF de, kulüpler de bu isteğe "Evet" diyemezlerdi.Ama bir çözüm yolu bulunmak zorundaydı. Önümüzdeki iki sezonun indirim pazarlıkları sonraya bırakıldı. Önce Covid-19 zararı için pazarlığa oturuldu. Digitürk, 380 milyon TL'de ısrar ediyor ve bu sezon para ödeyemeyeceğini belirtiyordu.

KULÜP BAŞI 315 BİN TL

SIKI pazarlıklar sonucu TFF rakamı 137.5 milyon TL'ye indirdi ve bu sezondan kalan 345 milyon TL'nin hemen ödenmesini istedi. Üstelik 'zarar' diye kabul edilen 137.5 milyon TL iki yıla yayılacak ve aylık taksitler halinde kesilecekti. ve bu sezon asla kesinti yapılmayacaktı. Bu, kulüp başına aylık 315 bin TL civarında bir indirim demekti. Digitürk öneriyi kabul etti. Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e durumu bildirdi. ve kulüplerin hesabına paralar cuma günü yatırıldı.

ŞİMDİ MASADA İKİ KONU KALDI

TFF ile yayıncı kuruluş Digitürk - arasında devam eden görüşmeler de şimdi masada 2 - konu kaldı...

Digitürk'ün 2020-21 ve 2021-2022 sezon ları için istediği - indirim ve miktarı.

Normalde iki yıl sonra bitecek olan yayın sözleşmesinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı. Bu noktada da görüşmeler halen devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet