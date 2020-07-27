HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF ile Digitürk anlaştı, kulüplerin 345 milyon lirası kurtuldu!

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Şimdi sizlere, "Covid-19 döneminde zarar ettim" diyerek kulüplerin 345 milyon TL alacağını ödemek istemeyen Digitürk ile TFF arasındaki pazarlığın perde arkasını anlatalım...

27.07.2020 08:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:46

Spor Arena/ Adil DEMİRÇUBUK - Şimdi sizlere, "Covid-19 döneminde zarar ettim" diyerek kulüplerin 345 milyon TL alacağını ödemek istemeyen Digitürk ile TFF arasındaki pazarlığın perde arkasını anlatalım... Digitürk, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen maçlardan dolayı 380 milyon TL zarar ettiğini ve bu sezon kulüplerin alacağı olan 345 milyon TL'yi ödeyemeyeceğini TFF'ye bildirdi. Kriz tam da bu noktada patladı. Kulüpler transfer yapacak, borçlarını ödeyecek bir döneme girmişler ve üstelik de Finansal Fair Play için UEFA ile karşı karşıya gelmişlerdi. Bu paraya ihtiyaçları vardı ama Digitürk "Hayır" diyordu. TFF ile pazarlıklar başladı... Digitürk'ün 2 isteği vardı:

1- 380 milyon TL Covid-19 zararım var, kulüplerin bu sezondan kalan alacağını ödeyemem.

2- 2020-21 ve 2021-2022 sezonları için de indirim istiyorum. · Bu, tam anlamıyla kulüplerin çöküşü demekti. Ne transfer yapabilecekler ne de ödemelerini gerçekleştirebileceklerdi. TFF de, kulüpler de bu isteğe "Evet" diyemezlerdi.Ama bir çözüm yolu bulunmak zorundaydı. Önümüzdeki iki sezonun indirim pazarlıkları sonraya bırakıldı. Önce Covid-19 zararı için pazarlığa oturuldu. Digitürk, 380 milyon TL'de ısrar ediyor ve bu sezon para ödeyemeyeceğini belirtiyordu.

KULÜP BAŞI 315 BİN TL

SIKI pazarlıklar sonucu TFF rakamı 137.5 milyon TL'ye indirdi ve bu sezondan kalan 345 milyon TL'nin hemen ödenmesini istedi. Üstelik 'zarar' diye kabul edilen 137.5 milyon TL iki yıla yayılacak ve aylık taksitler halinde kesilecekti. ve bu sezon asla kesinti yapılmayacaktı. Bu, kulüp başına aylık 315 bin TL civarında bir indirim demekti. Digitürk öneriyi kabul etti. Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e durumu bildirdi. ve kulüplerin hesabına paralar cuma günü yatırıldı.

ŞİMDİ MASADA İKİ KONU KALDI

TFF ile yayıncı kuruluş Digitürk - arasında devam eden görüşmeler de şimdi masada 2 - konu kaldı...

Digitürk'ün 2020-21 ve 2021-2022 sezon ları için istediği - indirim ve miktarı.

Normalde iki yıl sonra bitecek olan yayın sözleşmesinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı. Bu noktada da görüşmeler halen devam ediyor.

TFF ile Digitürk anlaştı, kulüplerin 345 milyon lirası kurtuldu!

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti 3. Sayfa
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Magazin
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Spor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı Magazin
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti 3. Sayfa
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
İzmir'de iki kadını taciz eden adamı vatandaşlar etkisiz hale getirdi
İzmir'de iki kadını taciz eden adamı vatandaşlar etkisiz hale getirdi
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı
Demet Akalın, ünlü isimlerin kadına şiddete tepki göstermek için başlattığı akıma ateş püskürdü
Demet Akalın, ünlü isimlerin kadına şiddete tepki göstermek için başlattığı akıma ateş püskürdü
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan 'pes' dedirten bir görüntü daha
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Pınar Gültekin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reha Özcan Demet Akalın Nebahat Çehre Öztürk Serengil
Spor Okan Buruk Caner Erkin Mehmet Topal Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Muğla İzmir Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: TFF ile Digitürk anlaştı, kulüplerin 345 milyon lirası kurtuldu! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 09:51:30. #1.15#
title