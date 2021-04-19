Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti

Yunanistan'ın insanlık dışı yöntemini canlı yayında ifşa etti! AB bu fotoğraflara suspus

"Hayal kurmayın" diyen ünlü anketçi iki grubu işaret etti: Onlara ulaşan seçimi kazanır

Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı bugün de rekor kırdı! Tablo çok vahim

Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının gününün değiştirilmesi için TFF'ye başvuran Beşiktaş'ın talebi kabul edildi. Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi'ye, Çaykur Rizespor maçının günü ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

Siyah - beyazlılar, 23 Nisan tarihinde oynanacak olan Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynayacağı Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. TFF, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 37 ve 38'inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.

BAŞVURU KABUL EDİLDİ

Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan