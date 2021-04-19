Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti

Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının gününün değiştirilmesi için TFF'ye başvuran Beşiktaş'ın talebi kabul edildi. Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi'ye, Çaykur Rizespor maçının günü ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

Siyah - beyazlılar, 23 Nisan tarihinde oynanacak olan Kayserispor maçının 24 Nisan'da, 27 Nisan'da oynayacağı Rizespor maçının ise 28 Nisan'da oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı. TFF, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 37 ve 38'inci haftalarında oynayacağı maçların tarihinde değişikliğe gitti.

BAŞVURU KABUL EDİLDİ

Buna göre, 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, 24 Nisan Cumartesi gününe; 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşması da 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan

Türkiye takımları Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Avrupa Süper Ligi hakkında TFF'nin açıklaması nedir?
Türkiye takımları Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Avrupa Süper Ligi hakkında TFF'nin açıklaması nedir?
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir
Beşiktaş Yöneticisi Cenk Sümer: Avrupa Süper Ligi'nden bize bir davet gelebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ın Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının günü değişti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 21:26:52. #1.15#

title