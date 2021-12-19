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TFF'den VakıfBank'a tebrik

TFF'den VakıfBank'a tebrik
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında, "FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası final maçında Imoco Volley takımını yenerek 4. kez dünya şampiyonu olan VakıfBank'ı kutlar, ülkemize yaşattıkları bu önemli başarıdan ötürü sporcular, teknik ekip, yönetim ve VakıfBank camiasını yürekten tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda ayrıca turnuvayı 3. tamamlayan Fenerbahçe Opet de tebrik edildi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu.

 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

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