TFF'den VakıfBank'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden paylaşılan tebrik mesajında, "FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası final maçında Imoco Volley takımını yenerek 4. kez dünya şampiyonu olan VakıfBank'ı kutlar, ülkemize yaşattıkları bu önemli başarıdan ötürü sporcular, teknik ekip, yönetim ve VakıfBank camiasını yürekten tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda ayrıca turnuvayı 3. tamamlayan Fenerbahçe Opet de tebrik edildi.

????Fenerbahçe - ????Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesini sizce hangi takım kazanır? #Fenerbahçe | #Beşiktaş | #FBvBJK



?19:00

??Bein Sports

??Fırat Aydınus

???Hakan Ceylan — Haberler (@Haberler) December 19, 2021

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

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