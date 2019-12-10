TFF'den son dakika transfer harcaması açıklaması!

10.12.2019 00:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:41

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonu için kulüplerin transfer harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 09.12.2019 tarihli toplantısında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinin E bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine; F bölümünün 2. Paragrafında değişiklik yapılarak üst lige çıkan kulüplerin takım harcama limitlerinin artırılması usulünün belirlenmesine ve G bölümüne 5. madde eklenerek finansal borçlarını sona erdiren yada yapılandıran kulüpler veya finansal giderlerini azaltan kulüpler için takım harcama limiti artırımı usulünün belirlenmesine karar verildi."