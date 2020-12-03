TFF'den Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği
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TFF'den Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği

03.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği yapıldı.

Sancaktepe Selim Topal Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Şahin ve Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Kulübü Başkanı Yunus Ustahabipoğlu katıldı.

Törende konuşan İsmail Erdem, çok anlamlı bir günde buluştuklarını vurguladı.

Sporculara sağlık ve sıhhat dileyen Erdem, "Ampute futbolda dünya ampute futbolunun başına bizim engelliler federasyonu başkanımız seçildi. Ortak arzumuz, 2022'deki Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'de gerçekleştirmek. Ampute futbola verilen destek, bedensel engellilerimizin sporla konuşmasını, futbola olan sevdasının yeşermesini sağlayacak. Engelleri beraber yürüyerek aşacağız. Hepimiz birer engelli adayıyız. Onun için dezavantajlı kesime yönelik merhamet duygularımızı kalbimizde saklı tutacağız, yeri gelince elimizle dokunacağız. Yeryüzündeki tüm engelli kardeşlerimize dua ediyoruz. Sağlıklı yaşam hepimizin olsun." diye konuştu.

Ömer Gürsoy ise çok güzel bir tesiste olduklarını dile getirerek, "2006 yılından itibaren görevimi yürütüyorum. 30 takımlı, 700'e yakın futbolcunun olduğu bir döneme geldik. Sancaktepe Belediyesi ve kulübünün oluşturduğu ampute futbol takımının özel ilgimizi hak ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Ustahabipoğlu da engelin fiziki bir durum olduğunu belirterek, "Aslolan insanın zihninde engel olmamasıdır. Spor, birçok engelin aşıldığına inandığımız bir alan. Yaklaşık 500 sporcuyla ülke sporuna hizmet ediyoruz. Sporun her alanına yönelik hizmetimizi aksatmadan devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İsmail Erdem, Ömer Gürsoy ve Ümit Şahin, sporculara hediyelerini takdim etti.

TFF'den Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği
TFF'den Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği
TFF'den Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği
TFF'den Sancaktepe Belediyesi Gençlikspor Ampute Takımı'na malzeme desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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