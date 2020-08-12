TFF'den Naci Renklibay için başsağlığı mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İttifak Holding Konyaspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Naci Renklibay'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İttifak Holding Konyaspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Naci Renklibay'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "İttifak Holding Konyaspor Kulübünün eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Naci Renklibay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Naci Renklibay'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA