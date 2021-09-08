TFF'den ilk istifa! Farklı mağlubiyetin yankıları sürüyor!
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TFF'den ilk istifa! Farklı mağlubiyetin yankıları sürüyor!

TFF'den ilk istifa! Farklı mağlubiyetin yankıları sürüyor!
Haberler.com - Haberler | Gündem

6-1'lik Hollanda yenilgisinin yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk istifa gerçekleşti. TFF'de danışmanlık görevi yürüten Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti.

A Milli Türk Futbol takımı ve TFF'de 6-1'lik Hollanda yenilgisinin yankıları devam ediyor. Dün 6-1 biten karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'i eleştiren düzen "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" tweetinin ardından, bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaşananları görüştü.

İSTİFA ETTİĞİNİ TWİTTER ÜZERİNDEN PAYLAŞTI!

Ersin Düzen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.

TFF'den ilk istifa! Farklı mağlubiyetin yankıları sürüyor!

"ŞEYTANİ DÜZEN VAR" Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından "Şeytani bir düzen var" göndermesi yapmıştı. Güneş ayrıca, "6 ay önce övenler şimdi gitmemi istiyor. Gelmem için yalvarıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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