TFF Başkanvekili Ali Dürüst: Cenk Tosun Yanlış Anlamış
TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Milli Takımın Tunus ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, "Cenk Tosun tribünde yaşananları yanlış anlamış" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Milli Takım'ın Tunus ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"CENK TOSUN YANLIŞ ANLAMIŞ"
Cenk Tosun'un tribündeki bazı kişilerle yaşadığı ve kırmızı kart görmesine neden olan olayla ilgili açıklama yapan Ali Dürüst "İyi bir maç oluyordu. Cenk'in babasıyla görüştüm. Tribünde yukarıdan bir meşale atılmış ve meşale Cenk'in babasının arkasındaki kişiye gelmiş. Arkadaki kişi meşaleyi tekrar yukarıya atarken, Cenk'in babası bunu yapmanın doğru olmadığını söylemiş. İyi bir sportmen olarak bir tepkisi olmuş, Cenk de bunu yanlış anlamış" dedi.
YORUMLAR (4)
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Dalga mı geçiyorsun profosyonel futbolcusun 40 tane farklı sözü amatör maçta bile söylüyorlar . Bunu kaldıramıyorsan lütfen milli takımı bırakCevap Yaz Yayından Kaldır
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abi bu ne ya bunlar neden hep taraftaraın galyanına gelir almayın hepsinin bi tarafı kalkmış almayınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şimdi tam burada Volkan''a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Volkan maçı en başından bıraktı takımı yalnız bırakmadı demek ki oluyormuş böyle şeyler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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peki Ceza verilmiyecekmi, bu ne Laubalilik. Kurumlarımız böyle yönetildiği için bu hallerdeyizCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır