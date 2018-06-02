TFF Başkanvekili Ali Dürüst: Cenk Tosun Yanlış Anlamış

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Milli Takım'ın Tunus ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"CENK TOSUN YANLIŞ ANLAMIŞ"

Cenk Tosun'un tribündeki bazı kişilerle yaşadığı ve kırmızı kart görmesine neden olan olayla ilgili açıklama yapan Ali Dürüst "İyi bir maç oluyordu. Cenk'in babasıyla görüştüm. Tribünde yukarıdan bir meşale atılmış ve meşale Cenk'in babasının arkasındaki kişiye gelmiş. Arkadaki kişi meşaleyi tekrar yukarıya atarken, Cenk'in babası bunu yapmanın doğru olmadığını söylemiş. İyi bir sportmen olarak bir tepkisi olmuş, Cenk de bunu yanlış anlamış" dedi.