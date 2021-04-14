TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz"
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TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz"

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TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: 'Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, BB Erzurumspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon ve stat zemininin kötü olmasıyla ilgili konuştu. Özdemir, "Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Caydırıcı yaptırımlar olacak. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak" dedi.

Süper Lig'de pazar günü oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı takımın attığı 3. golden önce Cenk Tosun'un pozisyonu çok tartışılmıştı. Bu pozisyonu Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe'ye yorumlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maç yasağı ile ilgili aldıkları kararı da duyurdu.

"BANA KALSA ERZURUM DÜŞMESİN"

"Bana kalsa Erzurumspor'un hep Süper Lig'de kalmasını isterim. Erzurum Doğu Anadolu'nun simge şehri. Türkiyemiz'in özel bir şehri. Ama bu oyunun kuralları var.

"KURALDA ÖYLE YAZIYOR"

Elle olduğu iddia edilen Cenk'in pozisyonundan sonra top Erzurumspor'a geçmiş, sonra Beşiktaş yeniden topu kazanmış ve Ghezzal'a vermişler. Artık pozisyon geçmiş… Kural kitabı öyle yazıyor.

"KESİN KARARLAR ALIYORUZ"

Bana gelen bilgiyi söylüyorum… Beşiktaş'ın top tekniğini engellemek için sahayı sulamadıkları iddia ediliyor. Bu yıl bu olayları çok yaşadık. Artık kesin kararlar alıyoruz!

"YETER ARTIK!"

Futbol Müsabaka Talimatı ile diğer yönetmeliklerde tüm kulüplere "Profesyonel uzman saha bakım ekipleri" kurma zorunluluğu getiriliyor. Tıpkı kaleci antrenörlüğü gibi bu da mutlak kurulması gereken kadro olarak kabul edilecek. Yeter artık. Türk futboluna yakışmayan statlarda, kötü zeminlerde maç oynatmayacağız. Stadın zemini kötüyse kulüplere orada maç oynama yasağı gelecek, maçları başka illere alınacak."

TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: 'Türk futboluna yakışmıyor! Sert cezalar vereceğiz!'
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