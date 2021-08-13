TFF Başkanı Özdemir'den yeni sezon mesajı Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün başlayacak 2021-2022 sezonu için bir mesaj yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün başlayacak 2021-2022 sezonu için bir mesaj yayınladı.

Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajında, futbolun ön planda olduğu bir sezon izlemeyi umduğunu belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak hazırlıklarımızı tümüyle tamamladık. Kulüplerimizin ve tüm görevlilerin sezonu en iyi şekilde geçirebilmesini sağlamak için her türlü sağlık önlemimizi aldık, planımızı ve programımızı yaptık, talimat değişikliklerimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Salgının etkilerinin yeni sezonda da devam edeceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Tribünlerimiz şimdilik yarı yarıya da olsa da taraftarlarımızın coşkusuyla şenlenecek. Sağlık kurulumuzun belirlediği önlemler çerçevesinde, güvenle maçlarımızı oynayacağız. Sezona başlarken, tüm futbolseverleri aşı olmaya davet ediyorum. Tüm çalışmalar ve ortaya çıkan veriler, salgını durdurmak için aşının önemini ispat ediyor. Ülkemizdeki aşılanma sayısının artması ile birlikte ilerleyen dönemde tribünlerimizi tam kapasiteyle doldurma şansına sahip olacağız. Statlarımızda maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirelim, kendimizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayalım. Kulüplerimizin, statlarındaki önlemleri eksiksiz bir şekilde almaları, uygulamaları titizlikle takip etmeleri gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük