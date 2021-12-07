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TFF Başkanı Özdemir, AK Parti'li Özkan'la görüştü

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Spor
TFF Başkanı Özdemir, AK Parti'li Özkan'la görüştü

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile TBMM'de görüştü.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile Tbmm'de görüştü.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni spor yasası çalışmalarında sona gelindi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kapsamda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve bakanlık bürokratlarıyla bir araya geldi. Özdemir, söz konusu yasa tekfini desteklediklerini belirterek, görüş ve önerilerini sundu. Spor yasası teklifi, bütçe görüşmelerinden sonra TBMM Başkanlığı'na sunulacak ilk yasal düzenleme olacak.


TFF Başkanı Özdemir, AK Parti'li Özkan'la görüştü

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Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Spor Haberleri

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