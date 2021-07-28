TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetleri ibra edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İbra konusunda çekimser davranacağız" açıklamasında bulunmuştu ama çoğunluk aynı görüşte durmadı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun "1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021" dönemi ibra edildi. TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizim ibra için çekimser olacağınızı bilmenizi isterim" açıklamasında bulunmuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

ÇOĞUNLUK BENİMSEMEDİ.

Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun faaliyetleri ve hesapları ibra edildi. Sert bildiriye imza atan kulüpler, ibra konusunda TFF tarafında durdu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
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