TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetleri ibra edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İbra konusunda çekimser davranacağız" açıklamasında bulunmuştu ama çoğunluk aynı görüşte durmadı.