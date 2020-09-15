TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak
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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak

Süper Lig'de koronavirüse yakalanan isimler arasına katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın takımının başına ne zaman döneceği belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Yalçın'ın bir maç daha takımının başında yer alamayacağını ancak sonrasında görevinin başında olacağını söyledi.

15.09.2020 08:56 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:08

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs süreci, burada yaşanacak sorunlar ve Sergen Yalçın'ın durumu hakkında konuştu.

EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'in, "Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Beşiktaş'tan erteleme talebi geldi mi?" sorusu üzerine Nihat Özdemir, "Beşiktaş'tan erteleme talebi gelmedi. 'Sergen evde, Murat hocamızla devam edeceğiz' dediler. Trabzon gibi önemli bir deplasmandan 3-1 galibiyetle döndüler" cevabını verdi.

"SERGEN YALÇIN 1 MAÇ DAHA YOK"

Nihat Özdemir, "Sergen Yalçın'a geçmiş olsun. Beşiktaş Başkanı Sayın Çebi'den öğreniyorum. Herhangi bir semptomu yok. Evinde 15 günlük karantina süresini geçiriyor. 1 maç daha takımının başında olamayacak. Sonra olacak." açıklamasını yaptı.

"14 FUTBOLCU GETİRİP OYNAYACAKSINIZ"

Bir takımda çok sayıda koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda yapılacak ile ilgili soruya Özdemir, "TFF Sağlık Kurulu'nun bir kararı var. 14 futbolcuyu yan yana getirip oynayacaksınız. Altyapıdan oyuncu alabilirsiniz. 14 tane sağlam insan bulacaksınız, testi geçmiş. Sahaya çıkacak, oynayacaksınız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak
Haber Yorumları (1)
GSLİ: sergencim seni seviyoruz, çok geçmiş olsun. . . harbi adamsın
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