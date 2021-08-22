TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un sponsor firmaları arasında Nihat Özdemir'e ait olan LİMAK şirketinin de bulunması dikkat çekti. Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan anlaşmazlığında TFF'nin sergilediği tutum sonrası bu detay ortaya çıkartıldı, bazı iddiaları da beraberinde getirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir'in şirketi LİMAK'ın Süepr Lig takımı Rizespor'a sponsor olması eleştiri konusu haline geldi. Tahkim, PFDK, UÇK gibi kurullarca bu sponsorluk nedeniyle Rizespor'un korunduğuna dair bir iddia da haberde yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı

ACIBADEM SPONSORLUĞU

Ayrıca Rizespor'un sponsorları arasında eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a ait Acıbadem sağlık grubunun da olduğu görüldü. Ancak Acıbadem, Süper Lig ve TFF 1'de birçok takıma sağlık sponsorluğu yapıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması ortalığı karıştırdı - Haberler Spor
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