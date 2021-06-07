TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali

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TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki kritik zirve sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

TFF ile Kulüpler Birliği arasında harcama limitleri, yabancı sayısı ve yayın ihalesi konusunda yapılan kritik toplantı sona erdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları:

"YÖNETİM KURULUMUZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz."

"EKONOMİK KAYIPLAR OLDU"

"Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz. Kulüplerimizin gelirleri harcama limitinde 3'te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3'te 3, bilançosunda gri renk olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3'ünü kullansın şeklinde görüşler var. Bunu da değerlendireceğiz."

"2 GÜN İÇİNDE İLAN EDECEĞİZ"

"Transfer sezonu başlamadan (10 Haziran) tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"

''Yayıncı kuruluş tarafından ödenmesi gereken son taksit ödenmedi. Bugün itibarıyla hukuki işlemleri başlatacağız.''

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
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