TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'e tam destek: Seni bırakmayız hocam

Büyük umutlarla gidilen EURO 2020'den puansız olarak elenen A Milli Takım hayal kırıklığı yaşatmış ve Şenol Güneş'in görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Bugünlere birlikte geldik, birlikte başarılar kazandık. Önümüzde Dünya Kupası var. İnşallah oraya da gideceğiz. Her şartta yola devam edeceğiz" diye konuştuğu aktarıldı.