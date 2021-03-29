TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan'dan Fenerbahçe çıkışı: 28 şampiyonluk hakkıysa alması lazım

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapması hakkında TFF A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk hakkıysa alır. Hakkıysa alması lazım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin başvurusunu sert dille eleştiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, Soydan'ın bu açıklamalarına nasıl bir yorum getireceği ise merak konusu oldu.

Sarı-Lacivertliler'in 1959 öncesi kazandığı şampiyonlukların sayılması için yaptığı başvurunun tartışmaları büyümeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin bu girişimini sert bir dille eleştirmiş ve ligin 1959'dan sonra geçerli olduğunu ifade etmişti. Son olarak ise TFF'nin üst düzey isimlerinden Selim Soydan bu konuda dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

HAKKIYSA ALMASI GEREKİR

Beyaz TV'ye bu konuda görüşünü belirten Selim Soydan, "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk hakkıysa alır. Haklıysa alması lazım gelir" diye konuştu. Tahkim Kurulu Başkanı Türker Aslan da, "Beni bu tartışmaya sokmayın. Bizim zamanımızda inceledik ve reddettik. Haluk Ulusoy dönemiydi. Fenerbahçe'nin iddiası nedir, yeni delil mi buldular bilmiyorum" diye konuştu.

BEN ŞAMPİYONLUKLARI ONAYLARDIM

Eski hakem Ahmet Çakar ise "Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurulduysa, TFF ne zaman kurulduysa o tarihlerden beri birinci lig şampiyonlukları sayılmalıdır. Bana spor hakimliği görevini verseler, bu şampiyonlukları onaylardım" şeklinde konuştu.