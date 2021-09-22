TFF, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz'a 1.5 milyon euro maaş ödeyecek

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi resmen başladı. Alman hocanın ne kadar kazanacağı en çok merak edilen konulardan biri olurken, TFF'nin Kuntz'a ödeyeceği maaş ortaya çıktı.

TAZMİNAT MADDESİ BULUNMUYOR

Ajansspor'un haberine göre; 58 yaşındaki teknik adam, yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacak. Bugünkü güncel döviz kuruyla yaklaşık 15 milyon 200 bin liraya tekabül ediyor. Ancak Alman hoca maaşını euro cinsinden alacak. Alman hocanın sözleşmesinde tazminat maddesi de bulunuyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ÜCRETİ 30 MİLYON LİRAYDI

Kuntz'dan önce millilerin başında yer alan Şenol Güneş, TFF ile yıllık 3.2 milyon euroya sözleşme imzalamıştı. Ancak, söz konusu sözleşme 1 Haziran 2019 tarihindeki euronun değeri karşılığında Türk Lirası'na çevrilmişti. Bu da 20 milyon 800 TL'ye tekabül etmişti. Güneş'in ücreti her yıl enflasyon oranında artırıldı. Güneş'in bu yılki ücreti yaklaşık 30 milyon liraydı. Bu durumda TL bazında bugünkü döviz kuruna göre hesaplandığında Stefan Kuntz, Şenol Güneş'in yarısı bir maaşa millilere 3 yıllık imza attı.

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