Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1 - Spor

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

01.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:08
TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Nezihi Aytar xx, Yeter Karaçalı xx


Tokatspor AŞ: Mikail xx, Berkcan xx, Abdulbaki xx (dk.46 Hüseyin xx), Birkan xx, Serhat xx, Eray xx (dk.65 Ali Can xx), Ahmet Talha xx, Sabrican xx, Yunus Emre xx, Metehan xxx (dk.71 Umut xx), Mert xx


Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen xx, Ramiz xx, Veysel xx, Nuh xx, Bilal xx, Ahmet Mümin xx (dk.80 Emre Aydın xx), Emre xxx, Ali Kemal xx, Yasin xx, Gökdeniz xx, Umut xx


Goller: Metehan (dk.18) (Tokatspor), Emre (dk.32 pen.) (Karbel Karaköprü Belediyespor)


Sarı kartlar: Eray, Metehan, Ali Can (Tokatspor), Emre Aydın (Karbel Karaköprü Belediyespor) - TOKAT

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler