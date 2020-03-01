TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Nezihi Aytar xx, Yeter Karaçalı xx
Tokatspor AŞ: Mikail xx, Berkcan xx, Abdulbaki xx (dk.46 Hüseyin xx), Birkan xx, Serhat xx, Eray xx (dk.65 Ali Can xx), Ahmet Talha xx, Sabrican xx, Yunus Emre xx, Metehan xxx (dk.71 Umut xx), Mert xx
Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen xx, Ramiz xx, Veysel xx, Nuh xx, Bilal xx, Ahmet Mümin xx (dk.80 Emre Aydın xx), Emre xxx, Ali Kemal xx, Yasin xx, Gökdeniz xx, Umut xx
Goller: Metehan (dk.18) (Tokatspor), Emre (dk.32 pen.) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Sarı kartlar: Eray, Metehan, Ali Can (Tokatspor), Emre Aydın (Karbel Karaköprü Belediyespor) - TOKAT
Kaynak: İHA