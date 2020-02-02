Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3 - Spor

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'a 3-1 mağlup oldu.

02.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:38
TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında karşılaştığı Hopaspor'a 3-1 mağlup oldu.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Selim Şenöz xx, Harun Pekyürek xx


Tokatspor: Mikail xx, Berkcan xx, Birkan xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Mahmut dk. 65 x), Ahmet xx (Yunus Emre dk. 72 x), Eray xx, Umut xx (Hüseyin dk. 46 xx), Sabrican xx, Metehan xx, Mert xx


Artvin Hopaspor: Beycan xxx, Saffet xx, Ahmet Tuna xx, Eşref Koçak xx, Arif xx, Serhan xx, Furkan xx (Uğur dk. 71 x), Hasan xxx (Alperen dk. 77 x), Eşref xx, Salim xx (Tunahan dk. 85 ?), Hakan xx


Goller: Hüseyin (dk. 64) (Tokatspor), Hasan (dk. 17, 55), Salim (dk. 61) (Artvin Hopaspor)


Sarı kartlar: Birkan, Abdulbaki, Hüseyin (Tokatspor), Hasan (Artvin Hopaspor) - TOKAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler