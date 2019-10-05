TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

05.10.2019 17:05
TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Mustafa Yüksel xx, Recep Korkmaz xx


Tokatspor: Cüneyt xx, Berkcan xx, Emrah xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Ahmet Arı dk. 46 xx), Hüseyin xx, Ahmet xx, Tahir xx, Ali xx (Eray dk. 46 xx), Ramazan xx, Erdem xx (Yunus Emre dk. 64 xx)


Yedekler: Mikail, Birkan, Umut, Mahmut


Teknik Sorumlu: Hakan Alpay


Sultanbeyli Belediyespor: Mustafa xx, Bilal xx, Uğur xx, Fatih xxx (Sertaç dk. 80 xx), Bülent xx (Erkan dk. 90 ?), Recep xx (Bünyamin dk. 70 xx), Arda xx, İlker xx, Kadir xx, Sırat xx, Muhammet xx


Yedekler: Metehan, Yusuf, Salih, Ramazan


Teknik Sorumlu: Besim Durmuş


Gol: Fatih (dk. 19) (Sultanbeyli Belediyespor)


Kırmızı kart: Abdulbaki (dk. 87) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Arı, Ahmet (Tokatspor), Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor) - TOKAT

Kaynak: İHA
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