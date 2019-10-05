TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Deniz Sercan Akgül xx, Mustafa Yüksel xx, Recep Korkmaz xx
Tokatspor: Cüneyt xx, Berkcan xx, Emrah xx, Abdulbaki xx, Serhat xx (Ahmet Arı dk. 46 xx), Hüseyin xx, Ahmet xx, Tahir xx, Ali xx (Eray dk. 46 xx), Ramazan xx, Erdem xx (Yunus Emre dk. 64 xx)
Yedekler: Mikail, Birkan, Umut, Mahmut
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
Sultanbeyli Belediyespor: Mustafa xx, Bilal xx, Uğur xx, Fatih xxx (Sertaç dk. 80 xx), Bülent xx (Erkan dk. 90 ?), Recep xx (Bünyamin dk. 70 xx), Arda xx, İlker xx, Kadir xx, Sırat xx, Muhammet xx
Yedekler: Metehan, Yusuf, Salih, Ramazan
Teknik Sorumlu: Besim Durmuş
Gol: Fatih (dk. 19) (Sultanbeyli Belediyespor)
Kırmızı kart: Abdulbaki (dk. 87) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Arı, Ahmet (Tokatspor), Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor) - TOKAT