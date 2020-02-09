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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2

TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında Osmaniyespor FK evinde Halide Edip Adıvar Spor ile 2-2 berabere kaldı.

09.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:48
TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2

TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında Osmaniyespor FK evinde ile 2-2 berabere kaldı.


Stat: 7 Ocak


Hakemler: Okan Kayataş xx, Necdet Çelik xx, Ozan Burak Akduman xx


Osmaniyespor FK: Alp xx, Furkan xx, Ahmet xxx, Samet xx (Abdullahi Ali Jama dk. 83 '), Kerim xxx, Hamit xxx, Erkan x, Taşkın xx, Tayfun Sabri xx, Mustafa xx (Hakan dk. 73 xx), Soner xxx (Ekrem dk. 63 xx)


Halide Edip Adıvarspor: İhsan Turgut xx, Necati xx, Muhammed Raşit x (Tugay dk. 76 xx), Hüseyin xx, Batuhan ' (Alihan dk. 17 xx), Çağatay xx, Dursun x, Gökhan Berkay x (Civar dk. 61 xx), Furkan Mehmet xx, Furkan Akbulut x, Fevzi Can xx


Goller: Hamit Bayraktar (dk. 28), Ahmet Baykal (dk. 45+3) (Osmaniyespor FK), Furkan Mehmet (dk. 81), Erkan Çam (dk. 90+2 k.k.) (Halide Edip Adıvarspor)


Sarı kartlar: Kerim Bölük, Soner Birinci, Ekrem Sütcü (Osmaniyespor FK), Hüseyin Afkan, Fevzi Can Bozkuş (Halide Edip Adıvarspor) - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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