TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1 - Haberler

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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında maçında Osmaniyespor FK, sahasında karşılaştığı Bursa Yıldırımspor ile 1-1 berabere kaldı.

BURSA (İHA) - TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında maçında Osmaniyespor FK, sahasında karşılaştığı Bursa Yıldırımspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Yakup Bakır xx, Adnan Akbulut xx, Samet Kaya xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Mete Karahan dk. 78 x), Mehmet Sefa Etöz xx, Burak Temir xx, Ali Sinan Gayla xxx (Alper Yener dk. 90 ?), Mustafa Acar xx, Emrah Öztürk xx, Yağız Rüştü Aktaş xx (Nureddin Ersoy dk. 68 xx), Mehmet Tolunay Gül xx, Onur Kızıltaş xx (Muhammet Mustafa Gundak dk. 90?), Umut Koray Öz xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 78 x)

Bursa Yıldırımspor: Ersel Çetinkaya xx, Muhammet Öz xx, Mehmet Küçükdurmuş xx (Hüseyin Fyrkan Uslu dk. 90+?), Mehmet Bağlı x (Oğuzhan Palaz dk. 46 xxx), Alperen Topçular xx (Doğacan Diker dk. 59 xx), Batuhan Tunçay xx, Osman Demir xx, Tamer Arıcı xx, Fatih Özçelik xx (Atalay Yıldırım dk. 90+?), Mahmut Güleç xx, Ahmet Memiş xx

Goller: Ali Sinan Gayla (dk. 16) (Osmaniyespor FK), Oğuzhan Palaz (dk. 57) (Bursa Yıldırımspor)

Sarı kartlar: Umut Koray Öz, Mehmet Sefa Etöz, Mustafa Acar (Osmaniyespor FK) - OSMANİYE

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 Bursa Yıldırımspor: 1

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Mustafa Acar, Ali Sinan, Bursa, Spor, Haberler

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