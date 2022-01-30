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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahta 02 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Yasin Kılıç xx, Mehmet Kirişçioğlu xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Arda Kürşat xx (Muhammed Ebrar dk. 42 x), Ömer Faruk xx, Ahmet xx, Emrullah xx, Selahattin x (Batuhan dk. 63 x), Abdullahi Ali Jama x (Mustafa dk. 87 ?), Bekir xx, Mehmet Emre xx (Süleyman dk. 87 ?), Hami xx, Yunus xx

Kahta 02 Spor: Onur xx, Muhammet Çoban x, Murat Şamil x (Ömer Faruk Canbirdi dk.46 x), Hakan x, Fatih x (İdris dk. 63 x), Muhammet Şiyar x (İsmail Palta dk. 75 x), Tunahan x (Furkan Karabatak dk.46 x), Oğulcan x, Emre Okur xx, Mehmet Berber x, Kerim xx

Goller: Arda Kürşat (dk. 28 pen.), Hami (dk. 39) (Karaman Belediyespor), Kerim (dk. 65), Emre Okur (dk. 85 pen.) (Kahta 02 Spor)

Sarı kartlar: Emrullah (Karaman Belediyespor), Fatih, Kerim (Kahta 02 Spor) - KARAMAN

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 Kahta 02 Spor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kemal Mert, Karaman, Fatih, Spor, Haber

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