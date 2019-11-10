TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:13
TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: xx, Fatih Pazı xx, Nurettin Taşkesen xx


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Serhan Yılmaz xx, Arif Şahin xx, Hayrettin Cengiz xx, Mazlum Öndil xx (Gökhan dk. 85 ?), Ferhat Canlı xx (Enver Abdullah dk. 86 ?), Tuncay Fındıkcı xxx, Metehan Andaç Özlü xx (Cenk dk. 77 x), Burak Kavlak xx


Erbaaspor: Taylan Arman xx, Murat Torun x (Hüseyin dk. 47 x), İsmail Bulut xx (Mehmet Tolunay dk. 80 ?), Ömer Kanderoğlu xx, Ali Akburç x (İsmail Baydil dk. 46 xxx), Hasan Türk xx, Berat Boz xx, Mehmet Demirözü xx, Rıdvan Gökçe xx, Serkan Doğan xx, Oğuzhan Yıldırım xx


Goller: Tuncay (dk. 42 pen.) (Elazığ Belediyespor), İsmail Baydil (dk. 67) (Erbaaspor)


Sarı Kartlar: Arif, Enver Abdullah (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.