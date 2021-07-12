TFF 3. Lig'e yükselen Orduspor 1967 takımı kentte sevinçle karşılandı
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TFF 3. Lig'e yükselen Orduspor 1967 takımı kentte sevinçle karşılandı

TFF 3. Lig'e yükselen Orduspor 1967 takımı kentte sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020-2021 sezonu final maçları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselmeyi başaran Orduspor 1967 kafilesi, kentte büyük coşkuyla karşılandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2020-2021 sezonu final maçları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselmeyi başaran Orduspor 1967 kafilesi, kentte büyük coşkuyla karşılandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu Gazi Stadyumu'nda dün, rakibi Bolu Abant'ı penaltılarda yenen Orduspor 1967, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Maçı takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri, takım ile taraftarın yaşadığı sevince ortak oldu.

Gece saatlerinde kente gelen Orduspor 1967 takımı, Büyükşehir Belediyesi binası önünde Başkan Güler ve mor beyazlı taraftarlar tarafından karşılandı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, "Allah'a şükürler olsun ki bugün efsane geri döndü. Efsanenin geri dönüşünde futbolcu kardeşlerimizin 120 dakikalık mücadelesinden sonra penaltılarla bu sonuca varmaları bizi son derece mutlu etti. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Orduspor'un en güçlü yanının taraftarı olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu taraftar ile bizim için sınır yok. Sonuna kadar giderek bu mor beyazlı renkleri tekrar eski günlerine kavuşturacağız Allah'ın izniyle. Ordu'da yeni bir rol model ortaya çıktı, Savaş Başkan. Delikanlılığı, mertliği ve erdemli davranışlarıyla, ahlakıyla, alçak gönüllülüğü, sportmenliği ve sevgisi ile bütün Ordu'yu kucaklayacak. Bulutların arkasında uzunca bir süredir bekleyen yıldızımız Orduspor tekrar parlıyor. İnşallah bu çok güzel bir güneş olacak. Erdemi ile bütün Karadeniz'i, bütün Türkiye'yi ve dünya futboluna katkıları olacak."

Kulüp başkanı Savaş Şimşek ise verdiği katkılar dolayısıyla Başkanı Güler'e teşekkür ederek, bugüne gelene kadar çok zorlu süreçlerden geçtiklerini anlattı.

Bu şekilde güzel bir karşılama ile mutluluk ve gurur duyduklarını vurgulayan Şimşek, dirençlerini taraftarlarından aldıklarını kaydetti.

TFF 3. Lig'e yükselen Orduspor 1967 takımı kentte sevinçle karşılandı
TFF 3. Lig'e yükselen Orduspor 1967 takımı kentte sevinçle karşılandı
TFF 3. Lig'e yükselen Orduspor 1967 takımı kentte sevinçle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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