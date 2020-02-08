TFF 3. Lig 3. Grup
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta mücadelesinde Somaspor, konuk ettiği Medical Park Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta mücadelesinde Somaspor, konuk ettiği Medical Park Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı.
Soma Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, 34. dakikada Nurettin Çağlar'ın golüyle 1-0 ev sahibi ekip üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip, Sebahattin Usta ile 61. dakikada eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç, 1-1 sona erdi.