TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 3 - Başkent Akademi FK: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Yeni Çorumspor sahasında karşılaştığı Başken Akademi Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Yeni Çorumspor sahasında karşılaştığı Başken Akademi Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.
Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
Hakemler: Levent Balcı xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Güner Mumcu Taştan xx
Yeni Çorumspor: Onur xx, Ertuğrul xx, Ferdi xx, Eren xxx, Osman xx, Oğuz x (Muhammed Rıdvan dk. 46 x), Mikail x (Emrah dk. 46 xx), Kerem Çağatay xx, Kıvanç xxx, Mert Ilıman xx, Murathan xx (Kerem Pala dk. 70 x)
Başkent Futbol Akademi Kulübü: Taha x, Abdullah x, Süleyman x (Beytullah dk. 67 x), Ahmet xx, Muhammed Burak x, Suat x, Bora x, Bilal x, Tolgahan x (Ömer dk. 82 ?), Eyüp x, Hazarhan x (Yavuz dk. 70 x)
Goller: Ahmet (dk. 53), Ömer (dk. 89) (Başkent Akademi), Kıvanç (dk. 62), Eren (dk. 72), Emrah (dk. 76) (Yeni Çorumspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul (Yeni Çorumspor), Taha (Başkent Akademi) - ÇORUM