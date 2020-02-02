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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Bodrumspor: 5

TFF 2. Ligde mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Bodrumspor'a 1-5 mağlup oldu.

02.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:51
TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Bodrumspor: 5

TFF 2. Ligde mücadele eden FK, evinde konuk ettiği Bodrumspor'a 1-5 mağlup oldu.


Stat: Atatürk


Hakemler: Mustafa xx, Emin Barlas xx, Arif Dilmeç xx


Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk x (Cenk Kaplan dk. 46 x), Nuri Terliksiz x, Tarık Mayhoş x (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 36 x), Oktay Aydın xx, Barış Sağır x (Maksut Taşkıran dk. 68 x), Serdar Cansu x, Tunç Murat Behram x, Enes İslam İlkin x, Batuhan Er x


Teknik Sorumlu: Taner Taşkın


Bodrumspor: Übeyd Adıyaman xxx, Medeni Bingöl xxx, Oğuzhan Türk xxx (Caner Solmaz dk. 46 xxx), Emre Özkan xxx, Muhammet Aran xxx, Erkan Değişmez xx (Hüseyin Erkan dk. 22 xxx), Emirhan Subaş xxx, Celal Dumanlı xxx, Batuhan Ayvaz xxx, Abdullah Topkara xxx (Süleyman Özdamar dk. 54 xxx), Timur Kosovalı xxx


Teknik Sorumlu: Tarık Daşgün


Sarı kartlar: Emirhan Subaş (dk. 30), Emre Özkan (dk. 36), Hüseyin Erkan (dk. 82), Übeyt Adıyaman (dk. 86) (Bodrumspor)


Kırmızı kart: Emre Özkan (dk. 51) (Bodrumspor)


Goller: Oktay Aydın (dk. 8) (Vanspor), Timur Kosovalı (dk. 9-29) Celal Dumanlı (dk. 57), Batuhan Ayvaz (dk. 81), Hüseyin Erkan (dk. 89) (Bodrumspor) - VAN

Kaynak: İHA
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