TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 Ergene Velimeşespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ergene Velimeşespor'u 3-1 yendi.
SİVAS (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ergene Velimeşespor'u 3-1 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Can Cengiz xx, Sinan Ertinğü xx, Anıl Küçükkaraca xx
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xxx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx, Alpay Koçaklı xxx (Muhammed Furkan Işık dk. 84 ?), Timur Kosovalı xxx, Sinan Özkan xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 60 x), Doğancan Kılıç xx, Eşref Korkmazoğlu xx, Abdullah Topkara xx (Yücel Candemir dk. 76 x), Enes Yılmaz xx, Barış Sağır xx
Ergene Velimeşespor: Emre Güler xx, Emrah Taysı xx, İbrahim Fatih Dilek xx, Oğuzhan Akgün xx (Emre Yıldız dk. 88 ?), Burak Can Alakuş xx, Furkan Külekçi xx (Yakup Alkan dk. 46 x), Doğukan Efe xx (Gökay İravul dk. 64 x), Savaş Polat xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Burhan Arman xx (İsmail Düzgün dk. 78 x), Eser Akbaş xx
Goller: Alpay Koçaklı (dk. 12), Timur Kosovalı (dk. 33 ve 86) (Sivas Belediyespor), İsmail Düzgün (dk. 80) (Ergene Velimeşespor)
Sarı kartlar: İlhami Siraçhan Nas, Timur Kosovalı, Muhammet Furkan Işık (Sivas Belediyespor), Furkan Külekçi, Oğuzhan Akgün, Doğukan Efe, Oğuzhan Yazıcı (Ergene Velimeşespor) - SİVAS