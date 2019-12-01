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TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0- Uşakspor: 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 15.hafta maçında evinde karşılaştığı Uşakspor'a 2-0 mağlup oldu.

01.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:38
TFF 2. Lig: Niğde Anadolu FK: 0- Uşakspor: 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Anadolu FK, 15.hafta maçında evinde karşılaştığı 'a 2-0 mağlup oldu.


Stat: Niğde 5 Şubat


Hakemler: Onur xx, Emir Kılıçarslan xx, Kadir Kantekin xx


Niğde Anadolu FK: Muhammed Taha Tepe xx, (Mustafa Hakkı Peker xx, Embiya Ayyıldız dk.61 x), Aykut Çolakoğlu xx, Recep Yemişci xx, Yusufcan Esendemir xx, Metehan Yılmaz xx, Berkin Taşkın xx, Fatih Ateş xx, Atalay Yıldırım x dk.64 ), Emirhan Özyaşar xx, Altar Han Hidayetoğlu xx, Hakkı Yıldız xx, Kadir Yurttadur x dk.83)


Uşakspor: Ersin Aydın xxx, Berkay Özer xxx, (Ali Say xxx, Feyyaz Aydil xx dk.55), (Emre Demir xxx, Mehmet Bektaş xx dk.67), Ozan Pekdemir xxx, (Kadir Ari xxx, Selim Dilli xx dk.90 ), Ömer Akyörük xxx, Abdullah Balıkçı xxx, Alpay Kodaş xxx, Berat Çetinkaya xxx, Erdi Zengin xxx


Sarı kartlar : Mustafa Hakkı Peker dk.58, Hakkı Yıldız dk.76, Recep Yemişci dk.83 (Niğde Anadolu FK)


Alpay Kodaş dk.19, Emre Demir dk.58 (Uşakspor)


Goller: Berkay Özer dk.36, Kadir Ari dk.85(Uşakspor) - NİĞDE

Kaynak: İHA
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