TFF 2. Lig: Manisa FK: 2 - Sarıyer: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Alim Kandemir xx, Suha Adıyaman xx, Osman Baruk xx
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xxx, Mustafa xx, Zafer xxx, Mehmet xx, Oğuz xx, Erhan xx, Onur xx, Umut x (Ferhat dk. 79 x), Volkan x (Nizamettin dk. 60 xxx), Dilaver xx, Serdar xx (Sinan dk. 89 ?)
Sarıyer: Ali xx, Şaban x, Yaser x, Alim x (Okan dk. 80 ?), Doğukan xx, Şahin xx, Ozan x (Murat dk. 59 x), Hüsnü x (Özgür dk. 67 xx), İlter xx, Adem xx), Bertul xx
Goller: Zafer (dk. 16), Nizamettin (dk. 77) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Zafer, Nizamettin (Manisa FK), Ozan, Hüsnü, Şahin, Özgür (Sarıyer) - MANİSA