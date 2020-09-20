TFF 2. Lig: Kocaelispor: 0 Sarıyer: 0
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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 0 Sarıyer: 0

0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Kocaelispor: 0 Sarıyer: 0
20.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:09

0 berabere kaldı.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Yavuz Bahadır Ordu xx, Harun Terin xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Serdar Ümit Deniz xx (Onur Öztonga dk. 46 x), Talha Mayhoş xx (Yiğit Ali Bayrak dk. 79 x), Cerem Talha Dinçer xx (Aydın Karabulut dk. 75 x), Gökhan Meral xx, Bahri Can Avcı xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Numan Çürüksu xx, Dilaver Güçlü xx (Hakan Demirci dk. 90 ?), Mesut Özdemir xx, Bahattin Köse xx (Mervan Yiğit dk. 90 ?)

Sarıyer: Ali Türkan xx, Şaban Özel xx, Savaş Yılmaz, Fatih Gül xx (Mahmut Bilir dk. 62 xx), Furkan Yaman xx, Ömer Bozan xx (Ozan Solak dk. 84 ?), Okan Deniz xx (İlyas Çakmak dk. 69 x), Nuri Terliksiz xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Oğuz Yıldırım xx, Bertul Kocabaş xx (Adem Koçak dk. 84 ?) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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