Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
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Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0

11.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:25
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Levent Buğra Vartemel (x), Mustafa Çevik (x), Erol Ernek (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xx)(Dk.83 Ömer Faruk), Sefa (xx), Sergen (xx), Gökhan (xxx) (Dk.74 Berk Ali), Yusuf (xxx) (Dk.84 Ömer), İlyas (xx), Abdullah (xx), Alper (xx) (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel (x), Mustafa Çevik (x), Erol Ernek (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xx)(Dk.83 Ömer Faruk), Sefa (xx), Sergen (xx), Gökhan (xxx) (Dk.74 Berk Ali), Yusuf (xxx) (Dk.84 Ömer), İlyas (xx), Abdullah (xx), Alper (xx) (Dk.74 Gökhan Cingirt), Onur (xxx) (Dk.88 Murat), Rasimcan (xxx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Necati (x) - Şeyhmus (x), Muhsin (xx, Ali (x) (Dk.58 Uğur), Mustafa (x) (Dk.71 Muhammet), Ozan (x), Emre (x) (Dk.80 Volkan), Burak (x) (Dk.70 Abdullah), Hüseyin (x), Şevki (x) (Dk.81 Uğur), Fatih (x)GOLLER: Dk.48-Dk.68 Yusuf, Dk.56-Dk.63 Gökhan (Karacabey Belediyespor)SARI KARTLAR: Şeyhmus (Sivas Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR9'uncu dakikada Abdullah'ın vuruşunda top kaleci Necati'de kaldı.18'inci dakikada Yusuf'un vuruşunda top auta çıktı.23'üncü dakikada İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda Rasimcan'ın rövaşata vuruşu sonucunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri dönmesiyle mutlak bir golden oldu.39'uncu dakikada Ozan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Şevki'nin vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.43'üncü dakikada Ali'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.45'inci dakikada Hasan'ın ortasında müsait pozisyonda bulunan Yusuf'un topa dokunamaması sonucunda Karacabey Belediyespor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.48'inci dakikada Yusuf'un kullandığı korner vuruşunda top direk ağlarla buluştu: 1-054'üncü dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşunda top üst direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.55'inci dakikada ceza sahasına giren Yusuf'un Şeyhmus tarafından düşürülmesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gökhan topu filelere gönderdi: 2-063'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan topu ağlarla buluşturdu: 4-068'inci dakikada Sefa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-086'ncı dakikada Berk Ali'nin vuruşunda kaleci Necati topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.90'ıncı dakikada Uğur'un vuruşu sonucunda kaleci Hasan topu ceza sahasına çeldi.

Mücadele Karacabey Belediyespor'un Sivas Belediyespor karşısında 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0
Karacabey Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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