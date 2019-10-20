TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Kahramanmaraşspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Elazığspor, Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu.

20.10.2019 16:40
TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 - Kahramanmaraşspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Elazığspor, Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup oldu.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Mustafa Hakan Belder xx, Gökhan Coşar xx, İsmail Taygun Tasalı xx


Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Onur Alsu xx, Yiğitcan Erdoğan xxx (Selim Enes dk. 50 x), Ahmet Burak Solakel xx (Hebat dk. 74 x), Murat Ceylan xx, Kadir Bekmezci xx, Serdar Özbayraktar xx, Fırat Sefa Öncü xx (Cengizhan dk. 70 x), Murathan Özen xx, Kadir Taşoğlu xx, Cihan Canpolat xx


Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut xx, Hüseyin Cihan Avcu xx, Nuri Melih Mursal xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Haluk Türkeri xx, Fatih Kamacı x, Cerem Talha Dinçer xxx, Fatih Çiplak xx, Gökhan Çırak xx (Mesut dk. 71 x), Rıdvan Türker xx, Recep Türköz x (Yasin dk. 56 x)


Goller: Yiğitcan (dk. 14) (Elazığspor), Haluk (dk. 89 pen.), Cerem Talha (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Serdar, Kadir Taşoğlu, Cengizhan (Elazığspor), Hüseyin Cihan, Talha (Kahramanmaraşspor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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